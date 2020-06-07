9 حالات جديدة.. "الأطباء" تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا بين أعضائها

سجلت نقابة الأطباء، أعلى حصيلة يومية للوفيات بين أعضائها المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات إلى 47 وفاة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

وجاءت لوحة شرف الشهداء الجدد، تشمل: "إبراهيم محمود مراد، وفيليب متري، وهشام عبدالحميد، والسيد رشدي محجوب، ومحمود خضر خضر، وأيمن زكي، ويوحنا لطفي، وسمير عثمان".

ونعت نقابة الأطباء الشهيد الدكتور يوحنا لطفي صادق، بمزيد من الحزن والأسى، وهو استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، والذي توفي في الرعاية المركزة بمستشفى الدمرداش إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعت الدكتور إبراهيم علي أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، الذي وافته المنية بمستشفى الأزهر التخصصي بسبب إصابته بمرض "كوفيد-19"، والأستاذ الدكتور السيد رشدي محجوب مدرس جراحة المخ والاعصاب بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية بسبب إصابته بمرض "كوفيد-19".