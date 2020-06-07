فض فرح شعبي وإغلاق 3 محلات وصالون حلاقة لمخالفة الحظر بالزقازيق

فضت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، فرحا شعبيا كما أغلقت 3 محلات وصالون حلاقة لمخالفة الحظر والإجراءات الوقائية وقرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

شن الجهاز التنفيذي لرئاسة المركز حملة مسائية، أسفرت عن فض فرح شعبي بمنطقة السبيل بكفر محمد حسين، تشميع صالون حلاقة وإيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على الخلاطة بقرية بهجات، كما تم غلق 3 محال تجارية مخالفة بقرية الغار وقرية شوبك بسطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيد آخر تم رش وتطهير منطقه الزراعة، دوران الشوبك، الصاغة، كما تم الانتهاء من أعمال دهانات وتجميل كوبري شرويدة وكوبري الصدر لإعادة الوجه الحضاري لهما.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، أعمالها منذ الصباح الباكر، التي شملت حملات نظافة شاملة وتجميل ودهانات وذلك ضمن خطة للارتقاء بمستوى النظافة العامة للطرق والمداخل الرئيسية.