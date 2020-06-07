تعرف على شروط تصنيع الكمامة القماشية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية، والتي جرى اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدّرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجود.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالية شروط تصنيع الكمامات القماشية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

شروط تصنيع كمامة من القماش

تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية.

يجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين.

يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم.

إمكانية تعديل (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.