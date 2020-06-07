440 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات الخريجين بالدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، صرف الدفعة 139 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر مايو الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 440 ألف جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليون و923 ألف جنيه.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

وشدد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ27 شخصا (12ذكور ،15إناث)على مستوى9 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11ألف و599 من الجنسين(5573 ذكور، 6026 إناث).