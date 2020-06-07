"يموت جسمي.. ويعيش اسمي".. 600 طفل يتسابقون في حب "منسي"

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، 600 مقطع فيديو حتى الآن ضمن مسابقة الطلائع الفنية "يموت جسمي ويعيش اسمي"، وتمثلت في "الغناء والتمثيل والشعر والرسم".

المسابقة مستوحاة من مسلسل "الاختيار" التي تجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، وأبطال كمين البرث في سيناء.

وتقدم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الجوائز لأفضل خمسة فيديوهات بكل مجال، بالإضافة إلى جائزة خاصة للفيديو صاحب الأعلى لايك وشير عبر صفحة المديرية بموقع "فيس بوك".

وتنظم المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.