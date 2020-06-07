إطلاق خدمة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات: بحد أقصى 24 ساعة

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور المهندس/ حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فعاليات إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت على أن الإجراءات الجديدة التى تم اتخاذها لتيسير نقل الخطوط بين الشبكات مع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بأرقامهم تأتى تأكيدا على الاهتمام الذى توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ولكى يكون للمواطن الحرية في الانتقال من شبكة لأخرى؛ مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تعكس الجهود التى يبذلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنظيم العلاقة بين مســتخدمى خدمات الاتصالات ومشغلى المحمول ووضــع ضــوابط وآليات لضــمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تشـــجيع الشركات مقدمى خدمات الاتصالات على الاستثمار فى تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها؛ وهو الأمر الذى سيسهم إيجابيا فى تحقيق رضا المواطنين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بدراسة الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو ٢٠ % وهو الأمر الذى أدى الى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة؛ مشيرا إلى أن هناك آلية مميكنة تمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها كما توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام؛ مؤكدا على أن شركات المحمول أبدت تعاونا على مدار الشهرين الماضيين خلال فترة عمل الجهاز على تطوير النظام الجديد.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه سيتم تباعا الإعلان عن المزيد من المبادرات لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس/ حسام الجمل على أنه فى ضوء اضطلاع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى المتابعة والاشــراف والرقابة على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ وفيما يتعلق بمحور المستخدم في منهجية رفع الجودة؛ فإن هناك ثلاثة اهداف استراتيجية للجهاز تتمثل فى رفع الوعى من خلال تحقيق الشفافية واطلاع المواطنين على مستوى جودة خدمة الاتصالات المقدمة من مشغلى الخدمات من خلال تقارير شهرية يتم نشرها بشكل مبسط على موقع الجهاز بما يساعد المستخدمين فى اختيار أفضل الشبكات المناسبة لهم، مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار المشغل الذى يقدم الخدمة والانتقال بين المشــغلين مع الحفاظ على حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأرقامهم، وسهولة التنقل من خلال إرساء قواعد تنظيمية جديدة لضمان الانتقال خلال 24 ساعة وإزالة أى معوقات قد تحول دون عملية النقل، بما يسهم فى اتاحة المنافســة الحرة بين الشــركات وبالتالى تحســين الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وأشار المهندس/ حسام الجمل إلى أنه تم تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل اليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها.

يُذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بدراســــة شــــكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشــــكاوى، كما قام بوضــــع آليات لحلها بالتوافق والتنســـيق مع الشـــركات لتحقيق مصـــلحة المســـتخدمين؛ حيث تبين بالدراســــة أن أكبر نســــبة من الشــــكاوى الواردة للجهاز خلال العام الماضــى كانت لمواطنين يواجهون مشــاكل تخص نقل أرقامهم، وهو الأمر الذى اســتدعى تدخله لتعديل القواعد المنظمة لنقل الأرقام وفقا للمعايير العالمية.

هذا ويستطيع المشترك طبقا للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب اخر.

وقد خصص الجهاز خط ساخن بمركز تلقى الشكاوى ١٥٥ لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام؛ حيث

يستطيع المتصل بالضغط على علامة النجمة الاستفسار أو تقديم الشكاوى الخاصة بنقل رقمه، وانطلاقا من أهمية وعى المستخدمين بخطوات وشروط الخدمات المقدمة لهم؛ فقد أصدر الجهاز دليلا لمستخدمى نقل الأرقام شاملا توعية للمستخدمين بحقوقهم وكذلك جميع التفاصيل التى تيسر على المشترك نقل رقمه وذلك على الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال الرابط

http://www.tra.gov.eg/