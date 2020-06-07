اليوم.. الاتصالات تناقش قواعد نقل العملاء بين شبكات المحمول بنفس الرقم

يناقش اليوم الأحد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القواعد التنظيمية الجديدة لنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم ، وذلك بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمرعبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ويواجه العديد من العملاء بعض مشكلات عند انتقالهم بنفس الرقم بين شركات المحمول دون معرفة أسباب هذا الأمر أو أسباب تأخر انتقالهم أو رفض بعض الشركات تنفيذ طلب العميل، حيث يوجد قواعد وشروط وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإنتقال العملاء، أبرزها هى مرور مدة زمنية لا تقل عن عام ميلادي كامل على اشتراك العميل واستخدامه للخط لدى الشركة كشرط أساسي.