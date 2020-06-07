وفاة ثاني صيدلي بكورونا في الأقصر

توفي منذ قليل، الصيدلي طارق مرتضى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفى العزل الصحي في منطقة العديسات، جنوب محافظة الأقصر.

وكان "مرتضى" أصيب بالفيروس التاجي إثر مخالطته أحد المصابين أثناء عمله، حيث عزل نفسه منزليا في منتصف مايو الماضي، ثم انتقل إلى مستشفى العديسات لعزل الحالات الحرجة بالطود جنوب المحافظة، أواخر الشهر ذاته، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة به منذ قليل.

ويعد طارق مصطفى ثاني صيدلي يفارق الحياة جراء إصابته في كورونا بالأقصر، حيث شهدت مدينة إسنا في الـ20 من مايو الماضي وفاة صيدلي يدعى أحمد عبدالستار متأثرًا بإصابته بالفيروس التاجي.

وكان الصيدلي أحمد عبد الستار أطلق مناشدات عدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يطالب فيها بضرورة نقله إلى مستشفى العزل الصحي لتلقي العلاج، لكن الاستجابة جاءت متأخرة.