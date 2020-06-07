نائب محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة الطبية بالمستشفى التخصصي

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، المستشفى التخصصي، لمراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية، ومتطلبات الحماية الشخصية، وتسهيل إجراءات صرفها.

وتابع نائب محافظ بني سويف انتظام الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين على الأقل، والتأكد من تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.

واطمأن نائب المحافظ من واقع سجلات ودفاتر المستشفى على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة بشأن أجازات الأطقم الطبية، موجها مسئولي المتابعة بإعداد تقرير بنتيجة زيارة اليوم لعرضه على المحافظ، متضمنا ملاحظات اللجنة في هذا الشأن والسلبيات التي رصدتها اللجنة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأكد الدكتور عاصم سلامة على أن اللجنة قد أعدت برنامجاً ميدانياً لمتابعة كافة المستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا والمخالطين.

جاء تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي قرر أن يتولى بنفسه رئاسة اللجنة، حيث يتابع على مدار الساعة كل الجهود المبذولة في هذا الشأن، لافتا إلى أن المتابعة تتم بشكل متكامل من خلال اللجنة التي تضم كافة الجهات والأطراف ذات الصلة والمعاونة، بجانب المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات، وأجهزة المتابعة المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة، وذلك لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات.

فيما تواصل لجنة متابعة خطة مجابهة فيروس كورونا تنفيذ برنامجها الميداني بالمرور على المستشقيات، والتي أعاد محافظ بني سويف تشكيلها ليتولى رئاستها وتضم في عضويتها نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ووكيل وزارة الصحة والطب العلاجي ومديري الإدارات الصحية ورؤساء الوحدات المحلية والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة، حيث تتولى اللجنة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها، وتواجد الأطقم الطبية.