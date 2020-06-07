محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم اللواء أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS المنفذ لمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجستي.

حيث تابع محافظ بورسعيد أداء العاملين بمنظومة النافذه الواحدة المركز اللوجسيتي بعد انتقال أسلوب العمل من الورقي إلى الرقمي.

وأشاد محافظ بورسعيد، بما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز اللوجستي ببورسعيد، على النحو الذى يُترجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التى يُوليها وزير المالية لإنجاح منظومة «النافذة الواحدة»، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة والتي تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.