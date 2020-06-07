ريهام حجاج: معنديش كورونا.. ومعملناش حفلات في الجونة

قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها قامت بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، والتي أثبتت سلبية عيناتها، وعدم إصابتها بالفيروس.

وقالت "ريهام"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنها حريصة على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا، منذ بداية هذه الأزمة، هي وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ومن ثم لم يحدث مطلقًا إقامتهما أي حفلات أو تجمعات بـ"الجونة" من أجل الاحتفال بنجاح مسلسل لما كنا صغيرين.

وأضافت "ريهام"، أن صحتها جيدة، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تروج لإقامتها احتفالا بالجونة، وإصابة بعض المشاهير بسببه.

وكانت "ريهام" قد كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، أنا لم أنظم أي حفلات، لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله، من فضلكم كفاية شائعات".

وكان الفنان كريم قاسم، قد نفى الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة، زوج الفنانة ريهام حجاج، للاحتفال بمسلسل الأخيرة لما كنا صغيرين.

وقال "قاسم" لـ"الوطن": "بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلاً".

مسلسل لما كنا صغيرين، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي، ونسرين أمين، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.