ريهام حجاج تنفي إقامة حفل في منزلها: "أرجوكم.. كفاية إشاعات"

نفت الفنانة ريهام حجاج إقامتها أي حفلات مؤخرًا، على خلفية اتهامها بإقامة حفل تسبب في إصابة عدد من المشاهير بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "ريهام"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، أنا لم أقم بأي حفلات، لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد".

وأضافت: أنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله، من فضلكم كفاية إشاعات".

وكان الفنان كريم قاسم، نفى الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين".

وقال كريم لـ"الوطن": "بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلاً".