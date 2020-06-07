محافظ القليوبية لرؤساء المدن الجدد: الرد على شكاوى المواطنين أولوية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد الجديد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة.

أكد المحافظ أن خدمة المواطنين أولوية قصوى موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وشدد على ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة كورونا من متابعة حظر التجوال وغلق المحلات فى المواعيد المقررة وفض أي أسواق فى حينها على ان يتم بالتوازى متابعة اعمال التطهير والتعقيم بالقري والمدن والأحياء بجميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بصفة يومية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الامنة وعدم الإزدحام والتكدس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وطالب الهجان رؤساء المدن والأحياء الجدد بالاهتمام بمنظومة النظافة والعمل على رفع القمامة أولاً بأول والإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على النباشين، والتنسيق مع الرى لرفع ناتج التطهير وعدم تراكمها على الترع المصارف، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق القمامة.

أكد المحافظ على ازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها قبل أن تتفاقم ويصعب فيما بعد التعامل معها مشيرا إلي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وسيحاسب الجهات التنفيذية المقصرة في تنفيذ إزالة تلك المخالفات.