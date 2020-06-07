انتظام صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعي لشهر يونيو

انتظمت عملية صرف معاشات شهر يونيو بفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومنافذ الصرف في هدوء ومن دون أي معوقات مع تنفيذ وتطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وصرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أصدر تعليماته بناء على توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر يونيو من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات وفقاً لآلية الصرف التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من من السابعة والنصف صباحا.

وأكد عشماوي، أنه تم في اليوم الأول القيام بالصرف لـ71 ألف مستحق معاش بقيمة 161 مليون جنيه من خزينة الفرع، بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لـ 112 ألف بقيمة 169 مليون جنيه.

كما تم في اليوم الثاني الصرف لـ 37 ألف مستحق معاش بقيمة 77 مليون جنيه من خزينة الفرع، بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لـ 54 ألف عميل بقيمة 69 مليون جنيه، كما تم في اليوم الثالث الصرف لـ 30 ألف مستحق معاش بقيمة 63 مليون جنية من خزينة الفرع، بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لـ 45 ألف مستحق معاش بقيمة 58 مليون جنيه، كما تم في اليوم الرابع الصرف لـ 42 ألف مستحق معاش بقيمة 90 مليون جنيه بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلى لـ 33 ألف مستحق معاش بقيمة 39 مليون جنيه.

وأضا أن البنك يحرص منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد على فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعد احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.

كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع.

وناشد عشماوي، المواطنين بارتداء الكمامات أثناء عمليات الصرف بالمنافذ والالتزام بقواعد التنظيم ومنع التزاحم ومراعاة التباعد الاجتماعي قبل دخول فروع البنك، وذلك حرصا على سلامة وصحة العملاء والعاملين بالبنك، منوها على حرص البنك على الاهتمام بتطهير وتعقيم الفروع وماكينات الصراف الآلي لتقليل من احتمالات العدوى.

كما تم إرسال تعليمات لكافة الفروع بسرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص على عدم وجود أي تكدس داخل الفروع والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها.