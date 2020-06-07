رئيس جامعة سوهاج يتابع الصيانة وخطط التسغيل بورشة السيارات

تفقد ظهر اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتع، سير العمل بورشة السيارات بمقرها بالحويتي، وذلك لمتابعة خطوات الصيانة المعدة مسبقا حسب الخطة الموضوعة لتأهيل كافة مركبات الجامعة.

وخلال الجولة أوضح رئيس الجامعة، أن هناك 7 أتوبيسات دخلت الخدمة، وبصدد وصول 10 سيارات أخرى تنضم لأسطول النقل بالجامعة، مشيرا إلى أن هذه الجولة للتأكد من قدرة إدارة السيارات على نقل منسوبي الجامعة من الطلاب والهيئة التدريسية، والعاملين من مدينة سوهاج ومراكزها الى مقارها الثلاث القديم بمدينة ناصر، والجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والاخير بحي الكوثر، وذلك فور العودة الكاملة للعمل، وخلال فترة الامتحانات .

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق ان ادارة السيارات قامت "بعمرة كاملة" وتجديد شامل، لعدد 9 اتوبيسات 50 راكب، 7 اتوبيسات 33 راكب، 8 ميكروباص، 7 سيارات ملاكي، موضحا تكليفه من قبل رئيس الجامعة باعداد خطة تشغيل وصيانة لكافة السيارات سواء القديمة، او ما تم شراؤه مؤخرا .