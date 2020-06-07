محافظ الشرقية: استقبال 55 شكوى عبر الواتس من متضرري كورونا

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأنه خلال أمس وحتى صباح اليوم تم استقبال 55 شكوى من المواطنين عبر رقم واتس آب (01550010070) والمخصص لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين من امتناع مستشفيات العزل الصحي عن استقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

أوضح المحافظ أن الشكاوى الواردة تضمنت 4 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات (الجامعة بالزقازيق - أولاد صقر - العاشر من رمضان) لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و51 شكوى واستفسار عن الأعراض التي تظهر في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

أضاف محافظ الشرقية، أن آلية التواصل مع الشكاوي الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفه الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفوري بمسؤولي إداره الرعايه الحرجه والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد علي استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافة إلي الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكتروني www.sharkia.gov.eg لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحة كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوي الواردة وحلها فورا.