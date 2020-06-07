إصابة 19 بينهم 12 طفلا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي بني سويف"

أصيب 19 شخصا بينهم 12 طفلا، بكدمات وجروح طفيفة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مدخل محافظة بني سويف، في اتجاه محافظة المنيا.

وانتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.

وتبين أن المصابين هم : حسن سيد محمد، 45 عاما، وإبراهيم شلقامي إبراهيم 10 أعوام، وعلي محمد محمد، 66 عاما، وهدى سلطان أبراهيم، 17 عاما، وعلام علي محمد 10 أعوام، وأمل علام محمد، 45 عاما، ومحمد شفيق خيري، 7 أعوام، وخيري شفيق خيري، 3 أعوام، وحسين شفيق خيري، 6 أعوام، وحمزة شفيق خيري، 9 أعوام، و أحمد شفيق خيري،12 عاما.

كما أصيب في الحادث كلا من: أحمد عثمان ناجح، 11 عاما، و محمد عثمان ناجح، 7 أعوام، وريتاج عثمان ناجح، 3 أعوام، وحسين عثمان ناجح، 8 أعوام، و نورا علي حسين، 35 عاما، وبكري ناجح محمد 32 سنة وهاجر ناجح محمد،28 عاما، وآمال شفيق خيري، 4 أعوام.