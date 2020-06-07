عاصي الحلاني يستعد لتصوير ثاني أغنيات ألبومه الجديد "رجعتيني لبدايتي"

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لطرح ثاني أغنيات البومه الجديد، وهي أغنية "رجعتيني لبدايتي".

الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى، ومن المقرر أن يصورها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية "بعشقك".

ألبوم عاصي الجديد سيتضمن 10 أغنيات باللهجات اللبنانية والخليجية والمصرية، وهو من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات ومن المتوقع أن يطرح مع هدوء انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن عاصي طرح أغنية "بعشقك" بعد أن صورها خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا.