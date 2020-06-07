استخدم رصيدك كاملا.. شروط وخطوات التحويل بين شبكات المحمول بنفس الرقم

أعلنت وزارة الاتصالات إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للمعايير العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

ويراعى قبل عملية النقل، التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومي صحيحة لدى الشركة، واستمرار استخدام الخط لمدة 4 أشهر، وسداد آخر فاتورة مصدرة في حالة نظام الفواتير.

ويعقب ذلك التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد النقل إليها، وملء طلب النقل مع تقديم الرقم القومي واستلام الشريحة الجديدة، ثم يتم استقبال رسالة بقبول طلب النقل وتفعيل الشريحة الجديدة خلال يوم عمل واحد من طلب النقل.

وقبل أن تقوم العميل بتحويل رقمه يجب ألا ينسى استخدام رصيده أو نقاطه "في حالة نظام الكارت"، واستخدام النقاط والهدايا "في حالة نظام الفاتورة"، وعليه أيضًا أن يغلق المحفظة المالية المرتبطة بالخط حتى يستطيع فتح محفظة جديدة.

وتتمثل الأسباب الأساسية لرفض طلب النقل في أن يكون الخط غير مسجل برقم بطاقة طالب النقل، أو عدم استمرار الخط بالشركة لمدة 4 أشهر، أو وجود التزامات مالية على الخط أو على المحفظة المالية.

وتستعرض "الوطن" الشروط العامة لنقل أرقام التليفون المحمول، وعملاء نظام الفاتورة، ومشتركي النظام سابق الدفع، وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النحو التالي:

الشروط العامة لنقل أرقام التليفون المحمول

- يجب أن يكون العميل طالب النقل هو نفسه مالك/المفوض الرقم المراد نقله، والرقم مسجل برقم بطاقته الشخصية، أو رقم جواز السفر (في حالة الأجنبي)، أو رقم سجل تجاري (الشخصية الاعتبارية) لدى الشركة المراد نقل الرقم منها، قبل الشروع في عملية نقل الرقم إلى شركة أخرى، وفي حالة القُصر يتم نقل الرقم عن طريق الشخص المسجل لدى الشركة المراد نقل الرقم منها.

- يجب أن يمر على اشتراك العميل بشركة المحمول بذات الرقم المراد نقله أربعة أشهر على الأقل في حالة العميل الفردي (نظام الكروت المدفوعة مسبقًا أو نظام الفاتورة)، وعام ميلادي على الأقل في حالة الحسابات المجمعة، حيث أن أي محاولة لنقل أي رقم دون توفر هذا الشرط سوف تقابل بالرفض.

- عند نجاح عملية النقل إلى شركة محمول جديدة يجب أن يظل العميل مستخدمًا للرقم الذي تم نقله ذات المدد الزمنية قبل محاولة نقله من جديد إلى شركة أخرى، سواءً كانت الشركة الأصلية أو أي شركة أخرى.

- يتم احتساب الفترات الزمنية السابقة لاشتراك العميل مع الشركة من وقت بداية تفعيل الرقم للعميل، ولا تتأثر هده المدة الزمنية بتحول العميل من نظام إلى آخر (نظام الكروت المدفوعة مسبقاً - نظام الفاتورة)، طالما ظل الرقم ثابتًا مع العميل (يستثنى من ذلك حالة واحدة عند التحول من مشترك فردي إلى نظام الحسابات المجمعة، فيتم حساب العام الكامل من بدية اشتراك العميل داخل الحساب المجمع).

- يجب على مشتركي الفاتورة والحسابات المجمعة التأكد من سداد جميع الفواتير حتى آخر فاتورة مصدرة من الشركة المراد نقل الرقم منها قبل البدء في إجراءات نقل الرقم.

- يجب أن يتأكد العميل من أن رقمه غير موقوف أو مُلغى لدى الشركة المشترك معها نتيجة تقصير أو خلاف على تسويات مالية أو بطلب شخصي منه، وأي محاولة لنقل الرقم في هذه الأحوال سوف تقابل بالرفض.

- عند تقديم طلب النقل إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها، يتم إعطاء العميل شريحة الشركة لتركيبها بعد تفعيل عملية النقل.

- لا يمكن تقديم طلب نقل إلى شركتين مختلفتين في آنٍ واحد، حيث أنّ النظام لا يقبل إلا طلب واحد فقط، وسوف يقوم بإجراء عملية النقل للطلب الأول فقط.

- نقل الرقم مجاني لمشتركي الكروت سابقة الدفع والفواتير والحسابات المجمعة، وفي حالة العميل مشترك الكروت سابقة الدفع فإنه يفقد الرصيد المتبقي له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى.

- لا يشترط أن يكون العميل مصري الجنسية طالما أنّه يمتلك خطًا تابعًا لشركة محمول مصرية، وأنّ عملية النقل ستتم إلى شركة محمول مصرية أخرى باستخدام جواز السفر.

- يجب إظهار مستند تحقيق الشخصية للعميل / المفوض (معتمد رسميًا وساري)، وتفويض من مالك الحساب (في حالة الحسابات المجمعة) عند تقديم طلب نقل الرقم إلى الشركة المراد نقل الرقم إليها.

- يعامل العميل المنتقل رقمه إلى شركة ما معاملة عملاء الشركة الأصليين من تقديم جميع أنواع الخدمات المتاحة لدى الشركة، وبذات الجودة المقدمة للعملاء الأصليين.

- عند نقل الرقم من شركة إلى أخرى يتم فقط تقديم الخدمات والخواص المتاحة للشركة المنتقل إليها الرقم إلى العميل بدون تفرقة بين الأرقام المنتقلة وغير المنتقلة، بمعنى أنه إذا وجدت خدمة بالشبكة المنتقل منها الرقم ولا توجد في الشركة المنتقل إليها الرقم، فلن يتمكن العميل من الحصول على هذه الخدمة.

- للعميل/المفوض الحق في إلغاء طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءًا، طالما لم يتم تفعيل عملية النقل (تفعيل الشريحة الجديدة).

- في حالة إلغاء العميل/المفوض طلب النقل يجب عليه التوقيع على نموذج الإلغاء المحدد من قبل الشركة القائمة بعملية إلغاء نقل الرقم.

- في حالة رفض طلب النقل يكون من حق العميل إصلاح سبب الرفض والتقدم بطلب نقل جديد آخر.

- في حالة إتمام عملية النقل (غالبًا ما تكون من الساعة 3:00 -6:00 صباحًا) تصبح شريحة الشركة المنتقل منها الرقم غير فعالة، ويجب استخدام الشريحة الجديدة للشركة المنتقل إليها الرقم.

- يفقد العميل أي باقة أو نقاط أو هدايا أو مميزات أخرى على هذا الرقم تم اكتسابها نتيجة لتعاقد العميل مع الشركة المنقول منها الرقم عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى.

- يتضمن طلب النقل بنود العقد الخاصة بالخدمة المقدمة من الشركة المنتقل إليها الرقم والمعتمد من الجهاز.

- يتضمن طلب النقل إقرار العميل بموافقته على غلق أي محفظة هاتف محمول مملوكة له على هذا الرقم لدى شركة المحمول المنقول منها الرقم (إن وجدت)، وذلك فور توقيعه على طلب النقل، وبعلمه بعدم إمكانية فتحه محفظة هاتف محمول لدى الشركة المنقول لها الرقم، إلا بعد إغلاق أي محفظة هاتف محمول أخرى لديه على ذات الرقم لدى أي بنك.

- يجب على العميل - في حالة وجود أي التزامات مالية على محفظته (إن وجدت) لدى شركة المحمول المراد نقل الرقم منها -، القيام بتسوية هذه الالتزامات مع الشركة المراد نقل الرقم منها قبل نقل الرقم.

خطوات نقل أرقام عملاء نظام الفاتورة

- يقوم العميل ومعه ما يثبت شخصيته، وأيضًا تليفونه المحمول وبداخله الشريحة وكذلك رقم الحساب، بالذهاب إلى أحد منافذ البيع المعتمدة للشركة المراد نقل رقمه إليها.

- يقوم العميل بملء بيانات طلب نقل رقم المحمول.

- يسلم منفذ البيع إلى العميل الشريحة الجديدة "غير المفعلة" التابعة للشركة المراد نقل رقمه إليها والتي تحمل رقمه، ويقوم منفذ البيع بإبلاغ العميل بموعد تفعيل عملية النقل.

- من حق العميل إلغاء طلب النقل في يوم تقديم طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءًا طالما لم يتم تفعيل عملية النقل (تفعيل الشريحة الجديدة)، وذلك بالذهاب إلى مكان تقديم طلب النقل (الشركة المراد نقل الرقم إليها)، ومعه ما يثبت شخصيته ورقم حسابه والتوقيع على نموذج الإلغاء المحدد من قبل المشغل القائم بعملية إلغاء نقل الرقم.

- يستمر العميل باستعمال الشريحة القديمة حتى تقوم الشركة المنتقل إليها الرقم بإرسال رسالة قصيرة إليه، وذلك قبل بدء تفعيل الرقم بدقائق لتغيير الشريحة القديمة بالشريحة الجديدة (سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة 3:00 -6:00 صباحًا) خلال يوم عمل من تاريخ تقديم طلب النقل.

- بعد استلام العميل للرسالة القصيرة يقوم باستبدال الشريحة القديمة بداخل التليفون بالشريحة الجديدة، وفي هذه الحالة تكون الشريحة الجديدة مفعَلة، وتكون عملية النقل قد تمت.

- بعد فترة زمنية لا تزيد على 60 يومًا تقوم الشركة المنتقل منها الرقم بإخطار العميل بفاتورة التسوية النهائية، وهي آخر فاتورة لم يتم إصدارها قبل عملية النقل.

- في حالة وجود مبلغ متبقي على العميل (طبقًا للبند السابق) للشركة المنتقل منها، تقوم الشركة بإعطاء مهلة للعميل لا تقل عن شهر واحد من تاريخ إخطاره لسداد المبلغ المستحق عليه، وإذا تأخر العميل عن المهلة المعطاة له، يحق للشركة المنتقل منها الرقم مطالبة الشركة المنتقل إليها الرقم بإيقاف الخدمة عن العميل ورد الرقم المنتقل إليها.

- في حالة رفض طلب النقل نتيجة عدم استيفاء العميل لشروط النقل، يمكنه تصحيح سبب الرفض وإعادة محاولة النقل من جديد.

خطوات نقل أرقام عملاء مشتركي النظام سابق الدفع

- يقوم العميل ومعه ما يثبت شخصيته، وأيضًا تليفونه المحمول وبداخلة الشريحة، بالذهاب إلى أحد منافذ البيع المعتمدة للشركة المراد نقل رقمه إليها

- يقوم العميل بملء بيانات طلب نقل رقم المحمول.

- يسلم منفذ البيع إلى العميل الشريحة الجديدة "غير المفعلة" التابعة للشركة المراد نقل رقمه إليها، والتي تحمل رقم الشريحة القديمة.

- من حق العميل إلغاء طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءًا طالما لم يتم تفعيل عملية النقل (تفعيل الشريحة الجديدة)، وذلك بالذهاب إلى مكان تقديم طلب النقل (الشركة المراد نقل الرقم إليها)، ومعه ما يثبت شخصيته ورقم حسابه والتوقيع على نموذج الإلغاء المحدد من قبل المشغل القائم بعملية إلغاء نقل الرقم.

- يستمر العميل باستعمال الشريحة القديمة حتى تقوم الشركة المنتقل اليها الرقم بإرسال رسالة قصيرة إليه لتغيير الشريحة القديمة بالشريحة الجديدة (سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة 3:00 -6:00 صباحاً)، وخلال يوم عمل تاريخ طلب النقل.

- بعد استلام العميل للرسالة القصيرة يقوم باستبدال الشريحة القديمة بداخل التليفون بالشريحة الجديدة، وفى هذه الحالة تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت بنجاح.

- في حالة رفض طلب النقل نتيجة عدم استيفاء العميل لشروط النقل، يمكنه تصحيح سبب الرفض وإعادة محاولة النقل من جديد.