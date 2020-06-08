كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 8177 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.029.317، فيما وصل إجمالي الوفيات 403.114، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.436.131 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 26 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8177 حالة.

وأضافت الصحة المغربية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

وأوضحت الوزارة المغربية، أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 7328 حالة.

وذكرت الوزارة المغربية، أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 288678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تونس: عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالوباء

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع عدد المتعافين من كورونا المستجد إلى 982 حالة، وذلك بالتوازي مع عدم تسجيل أي إصابة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد الإصابات عند1087 حالة منذ ظهور هذا الوباء في مارس الماضي .

وأوضحت الوزارة التونسية، في بيان، أن أعداد الحاملين للفيروس تراجعت إلى 56 حالة، فيما استقرار عدد الوفيات عند 49 حالة وفاة .

وسجلت ليبيا، 17 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 256، وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات 5، مشيرًا إلى تعافي 52 شخصًا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".