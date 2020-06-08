كورونا في الخليج.. ارتفاع إصابات عمان لـ 16882 والسعودية تتخطى 100 ألف

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى7.032.182، فيما وصل إجمالي الوفيات 403.205، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.437.880 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي انتشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بالوباء، منها 319 لعمانيين و547 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16882 و75 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2907 والحالات المنومة 68 وإجمالي المنومين 290 والحالات المنومة في العناية المركزة 75، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في السعودية إلى 72817

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 101914 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72817 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 712 حالة.

وكشفت الوزارة السعودية، أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28385، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 1564 حالة.

وفي قطر، أعلنت السلطات، أمس الأحد، تسجيل ثلاث وفيات و1595 إصابة بكورونا المستجد، وقالت وزارة الصحة في بيان، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 54 حالة وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة لثلاثة أشخاص كانوا يتلقون الرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة.

وأضافت الصحة القطرية، أن 1595 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 68790 حالة موضحه ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وذكرت الوزارة القطرية، أن حالات الشفاء بلغت اليوم 1811 حالة ليصل العدد الإجمالي للذين تماثلوا للشفاء من كورونا المستجد إلى 44338 حالة

ارتفاع الإصابات بالوباء في الإمارات إلى 38808 حالات

وأعلنت الإمارات، اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 38808 حالات بعد تسجيل 540 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" نقلا عن وزارة الصحة الإماراتية، أن ارتفاع الاصابات تزامن مع تسجيل تعافي 745 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 21806 حالات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة من جراء الإصابة ليبلغ إجمالي الوفيات في الدولة 276 حالة وفاة، موضحة أن سبب الوفاة مرتبط بتداعيات الإصابة بالفيروس ومعاناة المصابين من أمراض مزمنة.

واوضحت الصحة الإماراتية، أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام أفضل واحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى أن حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت إلى 31848 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 717 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 31848 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة ليصبح إجمالي حالات الوفاة 264 حالة، فيما سجلت السلطات، 20205 حالات شفاء بعد تعافي 923 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن حالات الإصابة الـ 717 السابقة تضمنت 331 حالة لمواطنين كويتيين و88 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية و81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أشار المتحدث الكويتي، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 196 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11379 حالة.

وأضاف السند، حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 349 شخصا، موضحا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3661 مسحة، وأشار المتحدث الكويتي، إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 315285 فحصا.