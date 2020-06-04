طالب ثانوية لـ طارق شوقي: بتقول الكلام وعكسه.. والوزير يرد

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتقاد تعرض له من طالب بالثانوية العامة قال فيه "أنت تقول الكلام وعكسه".

وقال وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، على شاشة "صدى البلد": "الكلام ده مش مظبوط، كل اللي قلناه عملناه، زي الأبحاث والامتحانات الإلكترونية والتابلت، ونلتزم بالمواعيد".

وأضاف أن الوزارة تقدم رسالة ثابتة وواضحة أكثر من أي وقت مضى: "بالنسبة للثانوية العامة، فهي من أصعب ما تؤديه الوزارة سنويًا من حيث الجهد والتنظيم دون كورونا، وما نفعله الآن ملحمة كبيرة جدًا، وفي أزمة كورونا اشتركت أجهزة الدولة في بحث القضية".

وتابع بأنه جرى التباحث في البدائل والموعد المناسب لموعد الثانوية العامة من قبل كل أطراف الحكومة ومستشار الرئيس السيسي الدكتور عوض تاج الدين: "هذه الامتحانات يحكمها قانون واضح وصريح، والناس كلها متمسكة به لأنه يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وأي إخلال بعنصر تكافؤ الفرص فإنه يفسد الامتحان".

وواصل: "الامتحانات الإلكترونية تطبيقها يقتضي بنية تحتية وأجهزة عند كل طالب، وهو ما لم يتحقق لدى طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أنها آخر سنة دراسية في النظام القديم".