الزراعة: إنتاج فدان من الصوب يعادل 5 أفدنة من الأرض العادية

قال دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن استراتيجية الدولة كانت حريصة على تعظيم الاستفادة وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، والبدء في ضخ استثمارات والتوسع الأفقي والرأسي في المنظومة الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أنه جرى استصلاح 1.5 مليون فدان، وأنتجت مصر 100 ألف صوبة زراعية، وهو ما حقق منظومة كبيرة من الأمن الغذائي وتوسعا أفقيًا كبيرًا، حيث أن إنتاجية الفدان من الصوب الزراعية يعادل نحو 5 أفدنة من الأرض العادية وأحيانا يصل إلى 10 أفدنة، كما أن استهلاك المياه يكون أقل بواقع العشر من حجم استهلاك المياه في الأرض المفتوحة.

وتابع أن استراتيجية الدولة تهدف إلى أمن غذائي حقيقي للوطن والمواطن، حيث يجري ضخ كميات ضخمة من الاستثمارات، وإنشاء نظم مزرعية تحقق إنتاجية أعلى من نظيرتها المفتوحة.