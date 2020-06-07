حملات تطهير وفض سوق قرية ساقية موسى في أبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عن فض سوق قرية ساقية موسي ومنع أي تجمعات حفاظا على حياه المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وواصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في اعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم مستشفى ابوقرقاص العام وأقسام المستشفى وكذلك الشوارع بمركز ومدينة ابوقرقاص بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ابوقرقاص، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

تابع الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، الأوضاع الصحية بمستشفى أبوقرقاص، كما تفقد رئيس المركز الحملة الميكانيكية ومعدات النظافة والإزالة.