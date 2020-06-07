لجنة لمتابعة سير العمل بمستشفيات حوش عيسى المركزى وحميات أبو المطامير

نفذت محافظة البحيرة، لجان للمرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج لفيروس كورةنا، وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة، وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

وقام اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد مستشفى حوش عيسى المركزي، يرافقة محمود الرمسيسى، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، وكذا تفقد مستشفى حميات أبو المطامير بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مدينة أبو المطامير، واللجنة المشكلة من مدير غرفة العمليات وممثلى الطب العلاجي والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، وعضو من الرقابة والمتابعة لمتابعة المستشفيات الثمان عشر، المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

حيث تم متابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات، وكذا متابعة السجلات والانضباط الإدارى ومطبخ المستشفى، وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والحالة العامة للمستشفى.

كما قامت اللجنة بمتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها وكذا التاكد من تواجد جهاز ماسح حرارى للكشف المبدئي للمترددين على المستشفى.