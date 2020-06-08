حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الميزان الاستقلال، وهو شخص اجتماعي يحب المجالس العائلية والأصحاب ويشعر بالسعادة لوجود الناس من حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس بمنزل الحظ تساعدك على التحرر من القيود والفرص متاحة للخروج والانطلاق مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.