حظك اليوم الأحد 7-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لا يحب إيذاء الآخرين عن عمد، فهو متفتح ويعمل دائمًا ما بوسعه لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

حتى لو كانت هناك ضغوط، تستطيع أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، بشرط أن تتجاهل أي محاولة لاستفزازك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.