لتجنب الحوادث.. إجراءات يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، عدة خطوات يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه؛ لتفادي التعرض لأي حوادث.

الخطوات المتبعة عند عودة التيار الكهربائي:

- اعطي مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل "تشغيل" الأجهزة الكهربائية.

- تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء "بفتح حنفية السخان، والتأكد من نزول المياه منها".

- يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصلة عن أرضي باقي الأجهزة، لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.