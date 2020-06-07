فيديو.. أطفال يواجهون كورونا بالتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

قال الدكتور عاطف عامر، منسق عام جامعة الطفل بجامعة الزقازيق ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة، أن بعض الأطفال في الجامعة فكروا في كيفية التوصل إلى حل لمواجهة فيروس كورونا من خلال الإطلاع على المراجع العلمية عبر الإنترنت وتوصلوا إلى أن الأشعة البنفسجية لديها تأثير مميت على الفيروسات ومنها "كورونا".

وتابع خلال فيديوهات نشرها مسؤول بجامعة الزقازيق عبر فيسبوك: "بدأ الأطفال يشكلون نماذج تتاح للتطبيق العملي بالفعل لافتا إلى أحد الأطفال يدعى كريم قدم سيارة صغيرة الحجم مزودة بالأشعة البنفسجية ويمكن التحكم فيها آليا عن بعد بحيث يمكن إدخال السيارة أسفل المكاتب والأسرة وأي مكان يمكن أن يتوقع وجود الفيروس فيه.

وتابع: "الأشعة البنفسجية يمكن أن تعقم وتجري عملية مسح وتعقيم للمكان المستهدف مثل المكاتب والمستشفيات والعيادات وغيرها".

وأشار إلى أن طفل آخر يدعى "عمار" قام بتصنيع وحدة مكونة من الاشعة البنفسجية موضحا أنه يمكن تشغيلها في المكاتب والمصانع وذلك في أوقات غير التي يتواجد فيها العاملين كما يمكن استخدامها في المستشفيات في الأوقات التي يخرج فيها المرضى للتعرض لأشعة الشمس. لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم استخدام الناس اللمبات البنفسجية لأن هناك تصور أنها تسبب أضرار للأشخاص الذين يتعرضون لها فترة طويلة.

وأضاف: وبالتالي لا يمكن استخدام الأشعة البنفسجية في تعقيم الأيدي أو الملابس أو تواجد الشخص نفسه أمام مصدر الأشعة . لافتا إلى أن النوع الذي يبلغ مداه 254 تحديدا هو المستخدم في قتل الجراثيم والفيروسات والكائنات الدقيقة.