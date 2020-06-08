مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 8-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 8 يونيو، في بعض المدن والمحافظات بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء 08:28

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:38

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 12:10

أذان العصر 03:49

أذان المغرب 07:14

أذان العشاء 08:49

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:05

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:34