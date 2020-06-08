مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 8-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:11 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 8 يونيو، في بعض المدن والمحافظات بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:08
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:55
أذان العشاء 08:28
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:13
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:08
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:38
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:18
أذان الظهر 12:10
أذان العصر 03:49
أذان المغرب 07:14
أذان العشاء 08:49
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:05
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:34