وكيل "صحة الشرقية" يتفقد الخدمات الطبية وتطوير مستشفى القنايات

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة مستشفى القنايات المركزي؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية في المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في التعامل مع المرضي؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحد من انتشاره، كما أكد الالتزام بمنع الزيارات الخاصة بالمرضى.

واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي، وحرص على الاستماع إلى المرضى؛ للتأكد من مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتلبية أي احتياجات طبية لهم.

وشدد على اتباع كل سياسات مكافحة العدوى، وتنفيذ أعمال الجرد لجميع الأقسام الطبية مع مسح الأسطح، والتطهير والتعقيم بشكل دوري؛ للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المترددين على المستشفى، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء العناية المركزة الجديدة للكبار، والتى يجرى تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني بقوة 12 سريرا، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لدخولها الخدمة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لخدمة المرضى بالمحافظة.