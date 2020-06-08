28 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في "بني سويف"

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة ببنى سويف بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، التى تقرّرت لهم من قبل الوزارة، وذلك لنحو 56 ألفاً و816 عاملاً، بإجمالى 28 مليوناً و408 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة رعاية اجتماعية 2000 جنيه لحالة وفاة زوجة عامل.

وقال الوزير فى بيان أمس، إنه تلقى تقريراً عن إنجازات مديرية القوى العاملة ببنى سويف، خلال مايو الماضى، أشار فيه محمد طلعت، مدير المديرية، إلى أنه تم تعيين 15 عاملاً من مختلف المؤهلات، من بينهم واحد من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 285 شاباً من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

ولفت «طلعت» إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 330 منشأة، بواسطة مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية.