"قراءتي".. تطبيق جديد بمياه مطروح لقراءات العدادات وترشيد الاستهلاك

أعلن الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، عن تطبيق قراءتي في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالى الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلى بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

وقال "خالد" ،اليوم، إن هناك تعليمات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للمشاركة فى الجهود التى تتخذها الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا من خلال العمل على خلق قنوات تواصل مع العملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى.

وأضاف أن هذا التطبيق يجرى تحميله من خلال Google Play مجاناً على نظام التشغيل الأندرويد وقريباً سيكون متاح نسخة لنظام التشغيل Ios ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه "الإسم، ورقم الإشراك، ورقم الدفع الإلكترونى، ورقم الموبيل، وباسوورد يتم إدخاله بمعرفة العميل" مما يمكنه من تسجيل قراءة عداده فى الخانة المخصصة للقراءة الحالية علي التطبيق بالإضافة إلى إدخال صورة قراءة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100 ٪ ، وتجرى هذه العملية إبتداءً من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر من كل شهر.