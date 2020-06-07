طارق شوقي يرجح بدء العام الدراسي الجديد آخر سبتمبر أو أول أكتوبر

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن بداية العام الدراسي الجديد، قائلا: "نقدر نبدأ العام الدراسي الجديد على أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر وهيكون إنجاز".

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ووزير الإتصالات، من لبحث العام الدراسي الجديد، قبل المؤتمر الصحفي اليوم.

وأكد شوقي أنه يتم مناقشة بدائل وخطط كثيرة، والدولة تفكر في أولادها، ويتم مناقشة أمر 22 مليون طالب في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن تقليل أيام الأسبوع الدراسية مع عودة الدراسة أمر مطروح، خصوصا مع وجود المنصات الإلكترونية والمكتبة الرقمية، ما يساعد على التعليم المدمج، وقد يتم تقسيم الطلاب لمجموعات وكل مجموعة تحضر يومين في الأسبوع بضوابط، وباقي الأيام مع الأدوات الإلكترونية.

واستكمل شوقي أن نتيجة الثانوية العامة ستكون بعد انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام أو 15 يوما على الأكثر، مشيرا إلى أن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم سيذهبون للامتحان 7 أيام فقط في الشهر، وبينهم فترات كبيرة، و600 ألف طالب لن يحضروا مرة واحدة للامتحان، ولكنهم متفرقون على أيام مختلفة.