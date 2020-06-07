مراجعة "أون لاين" لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة بمطروح

نشرت مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مراجعة "أون لاين" لطلاب الثانوية العامة لمادة الجغرافيا على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وشرح صالح مطرى خبير مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة القسم الأدبى، بعض الأسئلة المتوقعه فى الإمتحانات من خلال السبورة التى يستعرض النقاط الهامة عليها عبر البث المباشر.

وأكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية ترشح قامات علمية متخصصة فى جميع المواد لتقديم دروس بنظاف "أون لاين" لجميع طلاب الثانوية العامة بأقسامها المختلفة ولا يوجد حضور للطلاب فى إطار مواجهة جائحة كورونا التى تمر بها البلاد.