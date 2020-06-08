المستشفيات الجامعية تحاصر الشائعات ببيانات عاجلة

واصلت الجهات المعنية جهودها على كل الصُعد الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها حصار الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية، عبر إصدار بيانات عاجلة من المؤسسات المختلفة لنفى الشائعات وتوضيح الحقائق بغرض طمأنة المواطنين، تزامناً مع استمرار تقديم الخدمة الطبية للمصابين وزيادة أعداد المتعافين، بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية فى مستشفيات العزل.

جامعة "جنوب الوادى" تُكذب شائعة إصابة 7 أطباء

ففى قنا، نفى الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ما تردد بشأن إصابة 7 أطباء بالفيروس فى المستشفيات الجامعية وعزلهم فى منازلهم، وحسب بيان الجامعة، نشرت مواقع إلكترونية خبر إصابة أكثر من 7 أطباء من المستشفيات الجامعية بفيروس كورونا، ومن بينهم رؤساء أقسام، ونفى البيان صحة الخبر جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أن المستشفى يستقبل جميع حالات الطوارئ من المرضى على مدار الأسبوع بعد تخصيص المستشفى العام بقنا كمستشفى عزل.

"أسيوط الجامعى" ينفى غلق "الاستقبال" بعد تفشى الفيروس بين الأطقم الطبية

كما نفت إدارة جامعة أسيوط، الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن غلق قسم الاستقبال بمستشفى أسيوط الجامعى نتيجة تفشى فيروس كورونا بين الأطقم الطبية، مؤكدة فى بيان لها استمرار عمل الأطقم الطبية على أكمل وجه، وأن عدد الحالات الإيجابية من المصابين بالفيروس بين الأطباء والتمريض فى نطاق ضيق ومحدود. وأوضح بيان الجامعة حرصها على صحة وسلامة الأطقم الطبية القائمة على العمل بمختلف مستشفياتها من أطباء وتمريض وفنيين، وتوفير جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وسترات وقائية للوجه، لتمكينهم من أداء عملهم على المستوى المطلوب، دون تعريضهم لمخاطر الإصابة، فضلاً عن تخصيص أماكن بالمستشفى الجامعى لعزل أى حالة إصابة من الأطقم الطبية القائمة بالعمل فى شتى الأقسام بمستشفيات جامعة أسيوط، إلى جانب تقسيم العمل بقسم الاستقبال العام وتشغيل قسم الاستقبال بمستشفى القلب الجامعى لخدمة حالات الطوارئ، التى تعانى من أعراض مرضية طارئة بالقلب، وبالمثل تشغيل قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى للأمراض العصبية والنفسية لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة لهم على نحو عاجل وسريع، واستقبال جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا الحرجة ممن يعانون من فشل تنفسى ويحتاجون إلى غرف عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعى.

١٥ حالة بمستشفيات العزل فى البحيرة

وفى البحيرة، أعلنت مديرية الصحة عن خروج ١٥ متعافياً وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم خلال فترة العزل. وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية، وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، وفقاً لبروتوكول العلاج المحدّد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشاد المحافظ اللواء هشام آمنة، بالدور الكبير للأطقم الطبية لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمناً دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وكشفت الإحصائيات الرسمية بمديرية الصحة بالقليوبية أن المحافظة سجّلت 186 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالمحافظة إلى 3439 مصاباً منذ ظهور المرض حتى الآن، فيما سجلت المحافظة 10 إصابات من خارج المحافظة استقبلتها مستشفيات العزل، ونعت كلية الطب البشرى بجامعة بنها الدكتور محمود الفولى، الأستاذ بالكلية، الذى توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ووجّه الدكتور مصطفى القاضى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، التعازى لأسرة الأستاذ الراحل، وقال الدكتور عمرو الدخاخنى، مدير الشئون العلاجية بالمستشفى الجامعى ببنها، إن الراحل يعمل أستاذاً بالكلية وليس ضمن الفرق الطبية العاملة بالمستشفى، وجرى نقله إلى المستشفى مصاباً بالفيروس بعد أن ظهرت عليه الأعراض، وتم حجزه فى قسم العزل الخاص بأعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بالمستشفى حتى وافته المنية.

وفى لفتة إنسانية، تبرع أطباء بمستشفى الخانكة المركزى بعدد من الأجهزة الطبية لإسعاف مرضى فيروس كورونا فى المنازل بسبب عدم وجود مستشفى للعزل لاستقبال المرضى بالمدينة، وسط مطالبات بتحويل مستشفى الخانكة المركزى الكائن مؤقتاً بمنطقة أبوزعبل البلد، بأن يكون مستشفى عزل لحالات كورونا الإيجابية والموافقة على إجراء مسحات للمرضى المترددين عليه.

شفاء 4 حالات فى مستشفى أشمون بالمنوفية

وأعلن الدكتور إبراهيم الأعصر، مدير قسم العزل الصحى بمستشفى أشمون العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن شفاء 4 حالات بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية. وأضاف: «المصابون كانوا يعانون من انخفاض نسب الأكسجين إلى ٦٠ و٧٠٪ وعقب خضوعهم للعلاج، وفقاً للبروتوكول الذى أقرته مديرية الصحة تحسّنت حالتهم وخرج بعضهم إثر تعافيه من المرض بعد التأكد من سلبية تحاليل المسحات المسحوبة منهم».

تعافى ١٢ طبيباً وممرضاً ببنى سويف الجامعى

وأكد الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب بجامعة بنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، شفاء 12 مريضاً بالفيروس من الفرق الطبية، لافتاً إلى أن قسم الأمراض الصدرية بدأ استعمال بلازما المرضى المتعافين لعلاج بعض الحالات المستعصية من مرضى كورونا، تطبيقاً للبروتوكول المستحدث من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن كان لها تعامل جدى قبل بداية الأزمة نحو الحفاظ على الطاقم الطبى والعاملين بالجامعة أو أهالى المحافظة، من خلال عدد من الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى التعامل مع الأزمة نفسها، بالإضافة إلى عدد من القرارات التشجيعية للفرق الطبية العاملة فى العزل، ومنها صرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل طبيب، و3 آلاف جنيه لكل ممرض، وألفا جنيه للعامل من العاملين بالعزل الصحى بالمستشفى الجامعى والمدينة الجامعية، تقديراً من الجامعة للجهود غير العادية من العاملين بالقطاع الطبى فى مواجهة جائحة كورونا، وكذلك تخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعى بكامل أسرة الرعاية وأسرة القسم لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المحتاجين للرعاية المركزة أو ذوى الحالات الإكلينيكية المتوسطة.

ونوه بضرورة تخصيص مبنيين من مبانى المدينة الجامعية شرق النيل لعزل وعلاج المرضى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأبناء محافظة بنى سويف المصابين بفيروس كورونا المستجد متى كانت حالتهم من الحالات البسيطة والمتوسطة التى لا تستدعى الإقامة فى المستشفى، طبقاً لبروتوكولات العلاج المعتمدة.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المحافظة فى المنطقة الآمنة بالنسبة للإصابة بالفيروس، لافتاً إلى تعافى 280 حالة منذ بداية الجائحة حتى اليوم من أصل 480 حالة إيجابية، وأشار إلى أن عدد الوفيات فى المحافظة بلغ 50 حالة وفاة خلال 3 أشهر، وهذا العدد من أصل 1200 وفاة على مستوى الجمهورية، ونوه بأن المحافظة سجلت 150 حالة إصابة بالفيروس، موزّعة بالتساوى بين مستشفيات الحجر ومستشفيات الفرز والعزل المنزلى.

وبيّنت مديرية الصحة ببورسعيد، ثبوت إصابة 12 حالة جديدة بالفيروس من إجمالى 20 حالة اشتباه. وأشارت فى بيان لها إلى أن المصابين توجّهوا إلى المستشفيات المخصّصة لاستقباله، وجرى سحب المسحات منهم، وأثبتت النتائج إيجابية 12 مسحة، وأوضح مصدر مسئول بمديرية الصحة أن إجمالى عدد المصابين بالمحافظة وصل إلى 613 حالة، كما سجلت المحافظة وفاة 14 شخصاً متأثرين بإصابتهم منذ بدء الجائحة.