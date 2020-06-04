شركة دواء: بدأنا تجارب سريرية لعلاج كورونا وهنسعد مصر في 30 يونيو

قالت الدكتورة شيرين حلمي، رئيس شركة "فاركو" للأدوية، إن شركته حصلت على الموافقة لبدء التجارب السريرية لدواء يعالج مصابي كورونا، معقبا: "في 30 يونيو هنسعد مصر كلها والرئيس عبدالفتاح السيسي، بدواء له تأثير جيد وبتكلفة أقل لعلاج الفيروس".

وأوضح "حلمي" في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، أن اجتماع وزيرة الصحة بعدد من ممثلي الشركات أمس الأربعاء كان مثمرا، ويستهدف توفير الأدوية للمصريين، مؤكدا على أن الجميع يعمل على قدم وساق في هذا الاتجاه.

وأشار إلى التحرك على 3 محاور، الأول يتمثل في كيفية يتعاملون بمضاد للفيروسات وهو مسجل من قبل في مصر، وكان يستخدم في علاج الفيروسات الكبدية، والتجربة العلاجية تستغرف 14 يوما والملاحظة 21 يوما، وهناك دول سبقت مصر وقامت بتجربته، وأظهرت نتائجه أنه يقلل نسبة الوفيات مرتين ونصف وتقليل البقاء في المستشفى بنسبة 4 بالمئة، وكورس العلاج سيكلف المريض من 50 إلى 120 جنيه.

وأضاف أن المحور الثاني هو الاستعداد للتعامل حال تحور الفيروس، حيث يعملون عن البحث عن مضادات قوية للفيروسات "ده قدامها وقت والبحث هيستغرق من 3 إلى 4 أشهر"، معلنا أن شركات صناعة الأدوية، وبالتنسيق مع غرفة صناعة الأدوية يبحثون إنشاء تجمع لتصنيع الخامات الدوائية بمصر.