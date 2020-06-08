مخزون وافر من السلع الاستراتيجية في الأسواق

كشف تقرير حكومى حصلت «الوطن» على نسخة منه عن السيناريوهات المتوقعة لتأثير أزمة كورونا على أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية والتدابير الاحترازية للتخفيف من حدة تأثيرات أزمة كورونا، وأكد التقرير أن الدولة اتخذت فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للعديد من السلع الغذائية إجراءات لتعزيز مخزونها الاستراتيجى من السلع منها زيوت الطعام والفول والعدس والقمح.

وأرجع التقرير أن زيادة المخزون جاءت عقب انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال شهرى مارس وأبريل فى الأسواق العالمية على غير المتوقع، ويحتل السكر مكان الصدارة بنسبة 19%، وبيّن ذلك قرار التجارة بوقف استيراد السكر الأبيض، تليها الزيوت النباتية 12%، ومنتجات الألبان بنسبة 3%، والحبوب بنسبة 1.9%.

وبيّن التقرير أسباب تراجع السلع فى الأسواق العالمية إلى هبوط أسعار النفط الذى أدى إلى تراجع أسعار الذرة والزيوت والإمدادات الكبيرة من الإنتاج العالمى العام الماضى والتدابير الوقائية لعدد كبير من الحكومات، ما انطوى عليه من صعوبات لوجيستية، وسياسات بعض الدول بفرض قيود تصديرية كما حدث بالأرز، وتدخل الحكومة لضبط الأسعار مثلما حدث فى أزمات البطاطس والأرز والزيت وكذلك أزمة لبن الأطفال حيث تدخلت من خلال منافذها التابعة لها وزيادة عدد المنافذ التى تبيع السلع بأسعار مخفضة لما لديها 32 ألف منفذ منتشرة فى جميع المحافظات مع توفير سيارات متماثلة، مع إنشاء مناطق تجارة لوجيستية وهى عبارة عن مخزن كبير لمنع تلف البضائع ووجود بورصة الأسعار لتحديد السعر ومن يخالف يتعرض للعقوبة على الممارسات الاحتكارية.

وفى السياق ذاته، رصد التقرير نسبة التحرك السلعى والمنتجات المتوقعة بالأسواق خلال شهر يوليو المقبل ويونيو الجارى وفق عدد من السيناريوهات التى ترى الدولة أنها ستتحقق على أرض الواقع فمن الممكن أن تزيد الأسعار بنسبة طفيفة أو بنسبة 25% أو 50% .