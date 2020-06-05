حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتأكد من صلاحية السلع في الحامول

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال يونس، رئيس المركز والمدينة ، اليوم الجمعة، حملة مكبرة، لرفع الاشغالات ولمرور علي محلات بيع السجائر، ومحال الدواجن واللحوم المجمدة، والمواد الغذائية، ومحلات العطارة، بالإضافة إلي متابعة المواقف، للتأكد من مدي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، أثناء التواجد بوسائل النقل العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، فضلًا عن الإشراف علي الحملة المكبرة لرفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة، وفتح الشارع للمارة وتيسير حركة المرور.

وأسفرت الحملة علي الأسواق عن تحرير ٤ محاضر متنوعة، كما أسفرت حملة رفع الاشغالات و تحرير ٦ محاضر أشغال طريق، ٧ محاضر نظافة ، ٣ محاضر بيئة، ١٥محضرا إزالة إعلانات، ١٢٠ محضر مضبوطات متنوعة " .

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.