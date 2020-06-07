في عهد السيسي.. زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيا

شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة في العديد من القطاعات الهامة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه عام 2014، أبرزها قطاع التموين، وكانت توجيهاته صارمة في هذا القطاع الحيوي.

وتحددت أهداف الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020، في تأمين احتياجات جمهورية مصر العربية من السلع الأساسية، والحفاظ على مستوى آمن من المخزون الاستراتيجي، والاستمرار في إيصال الدعم العيني من السلع التموينية والخبز المدعم لمستحقيه على بطاقات التموين وتنقية الجداول من غير المستحقين دون إخلال، وصولا إلى إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وضبط الأسعار.

وشهد القطاع تحديات جسام وبدعم من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال هذه المرحلة، لم تشغلها عن زيادة معدلات الاستثمار، والتوسع في المناطق اللوجستية، وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتحديث قطاعات إنتاج السلع وزيادة منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية.

وتجلت هذه الإنجازات مجتمعة في صلابة الموقف الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية من حيث توافر السلع الغذائية واستمرار تدفقات الدعم العيني للمواطنين مع تفشي وباء كرونا العالمي؛ الأمر الذي ساهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي للأسر المحتاجة والفقيرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات بقطاعات الوزارة المختلفة 185 مشروعا.

وفيما يلي تستعرض "الوطن"، اهم الإنجازات والمشروعات التي تحققت خلال الفترة الماضية:

- زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيا.

- زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى 3.1 مليون طن قمح سنويا من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث تم إنشاء 35 صومعة.

- تطوير منظومة الشكاوى وإحكلم الرقابة على الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك

- افتتاح 4351 منفذا جديدا لمشروع جمعيتي وجارٍ افتتاح 617 فرع جديد.

- بلغت عدد سيارات تحيا مصر لتوزيع السلع 162 سيارة موزعة على كل أنحاء الجمهورية.