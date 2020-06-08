طبيب يتبرع بالبلازما بعد تعافيه من كورونا: مأخدتش وقت والموضوع مش مؤلم

روى الدكتور محمد علام طبيب متعافٍ من فيروس كورونا، تفاصيل إصابته وتعافيه من فيروس كورونا المستجد، ومن ثم تبرعه بالبلازما للمصابين.

وقال علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه ظل يتعالج من كورونا لمدة 32 يوما، مشيرًا إلى أن أعراض المرض لديه كانت متوسطة وكان يعاني من التهاب رئوي.

وأشار إلى أنه تبرع بالبلازما فور مناشدة وزارة الصحة للمتعافين للتبرع بالبلازما، موضحا أنه تبرع بعد تعافيه بـ 21 يوما، مؤكدًا أن التبرع يكون بعد التعافي بفترة من 14 يوما لـ28 يوما، وأنه لا يمكن التبرع بعد هذه الفترة، وأن التبرع في هذه الفترة يضمن وجود أجسام مناعية في البلازما.

وأضاف: "روحت اتبرعت والموضوع مأخدش ساعة زمن وسافرت بعدها، ومش مؤلم نهائي".

في سياق متصل، أكدت الدكتورة منة الله شبل صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا أنها أوشكت على الشفاء الكامل، وأنها تعمل في الحجر الصحي في المطار وأصيبت بكورونا، مشيرة إلى أنها قررت التبرع بالبلازما بعد تعافيها للمساهمة في علاج المرضى أصحاب الحالات الحرجة.