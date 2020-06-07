أستاذ بجامعة هارفارد: استخدام البلازما للعلاج موجود منذ عام

أكد الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العلاج ببلازما المتعافين موجود منذ عام كامل.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه تم استخدام البلازما في علاج الالتهاب الكبدي والفيروسي وحالات الإنفلونزا وحالات سارس التي كانت موجودة منذ عام 2002، مؤكدًا أن نتائجها كانت مبشرة.

وأشار حمدي إلى أنه حتى الآن لا يوجد بحث منشور عن استخدام البلازما إلا بحث منشور من الصين لتجربة تم اجراؤه على 52 شخصا، لافتًا إلى أن البحث أثبت أن نسبة الشفاء تصل لـ98 في الحالات الخطرة وأن النسبة كانت 22% في الحالات الخطرة ووصلت نسبة الوفاة لـ16% للحالات التي استخدمت البلازما، معتبرًا أن استخدام البلازما سيكون بادرة أمل للحالات المتوسطة والخطرة.