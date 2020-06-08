تحت قيادة السيسي.. 6 سنوات من الإنجازات والمشروعات القومية بـ"الغاز"

شهد قطاع الغاز الطبيعي العديد من الإنجازات والتطورات، التي حدثت خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، خصوصًا مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة الدولة وتشجيعه للنهوض بقطاع الغاز في مصر وتوصيله إلى أكبر عدد من الوحدات والمصانع، خصوصًا مع تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وشهدت الـ6 سنوات الماضية، الانتهاء من 31 مشروعا من مشروعات خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والتجديد منذ يوليو 2014 وحتى يناير 2020.

وتتمثل هذه المشروعات في مشروع خط غاز النوبارية - السادات 36 بوصة وطول 70 كم بمحافظات "البحيرة والمنوفية" والذي جرى الانتهاء منه في سبتمبر 2014، ومشروع خط تغذية مصنع سكر إدفو 12 بوصة وطولها 36كم بمحافظة أسوان، وجرى الانتهاء منه في سبتمبر 2014.

الانتهاء من المرحلة الأولى من خط استلام الغاز المستورد في العين السخنة بمحافظة السويس في مارس 2015، والانتهاء من المرحلة الثانية في نوفمبر 2015.

إلى جانب الانتهاء من خط تغذية مدينة قنا في فبراير 2015، وإنهاء خط تغذية بديل لغاز المنازل بالمنصورة في الدقهلية في مايو 2015، وخط تغذية محطة كهرباء غرب القاهرة في يوليو 2015، والانتهاء من خط استيراد الغاز عن طريق استخدام خط الغاز العربي من خلال تنفيذ التعديلات اللازمة للتغذية العكسية على الخط بميناء العقبة بالأردن في أغسطس 2015.

كما تم الانتهاء من خط "جمصة - فينوسا" محطة غرب دمياط بمحافظات الدقهلية - دمياط في أكتوبر2015، والانتهاء من المرحلة الأولى من خط "النوبارية - ميت نما" في فبراير 2015، والمرحلة الثانية منه في نوفمبر 2015، كما اجرى الانتهاء من خط تغذية محطة كهرباء شرم الشيخ في يونيو 2016، وخط تغذية محطة كهرباء البرلس في سبتمبر 2016، وخط تغذية محطة كهرباء بني سويف في سبتمبر 2016، وخط تغذية محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة في سبتمبر 2016، وخط استيراد الغاز من ميناء سوميد في مايو 2017.

كما جرى الانتهاء من خط تغذية محطة كهرباء غرب أسيوط في يوليو 2017، وانتهاء خط العاصمة "الجديدة - دهشور" في يوليو 2017، وخط تغذية تويعات محطة كهرباء أكتوبر في مارس 2018، وخط تغذية محطة كهرباء السويس مارس 2018، مشروع خط تغذية محطة كهرباء جنوب حلوان في أبريل 2018، الانتهاء من خط غاز الجميل دمياط لتغذية محطة كهرباء البرلس في مايو 2018، وخط دهشور - الوسطى في يناير 2019.

وأعلنت الشركة الانتهاء من خط تغذية مصنع الإسالة في البحيرة في فبراير 2019، وتأهيل خط رشيد - أبو حمص بالبحيرة في فبراير 2019.

- الانتهاء من خط الغاز والتينة - وأبو سلطان - العاصمة الجديدة في يوليو 2019.

- الانتهاء من خط تدعيم الواسطي - بني سويف المرحلة الأولى في نوفمبر 2019.

- الانتهاء من خط تغذية مدينة الجلالة في ديسمبر 2019.

- ازدواج خط أدتبو حمص في فبراير 2020، وخط العاشر من رمضان في مارس 2020.

- إعادة تأهيل خط الغاز عبر سيناء بمرحلتين الاولي في ديسمبر 2019 والثانية في أبريل 2020.

- الانتهاء من خط تغذية محطة كهرباء غرب القاهرة في أبريل 2020، وخط تغذية محطة كهرباء الوليدية في أبريل 2020.

ويوجد عدد من المشروعات البترولية التي يجرى العمل عليها الفترة الحالية، ودراستها لتنفيذها، وهي 13 مشروعا لإنتاج الزيت والغاز، والعمل على إنشاء 6 مشروعات لتكرير البترول.

كما يجرى العمل على إنشاء 9 مشروعات للبتروكيماويات، و6 مشروعات الصهاريج التخزين، والعمل عللا أسماء 5 مشروعات لخطوط الغاز، والعمل على 5 مشروعات لخطوط الخام والمنتجات.