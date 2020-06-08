متصلة لوائل الإبراشي: سأتبرع بمنزل لوزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا

قالت هناء عبد الحليم، سيدة تبرعت بمنزل لعزل المصابين بوزارة الصحة،إنها وأسرتها تعانى من آلام الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومع ارتفاع أعداد الإصابات فى البلاد، وجدت أن تتبرع بمنزل لها فى مدينة المحلة، مكون من أربع طوابق، لوزارة الصحة من أجل تحويله إلى عزل صحى.

وأضافت "هناء عبد الحليم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعانى من آلم الفيروس، وأخذت وأسرتها أدوية كثيرة ، وكل ما تتمناه أن ترسل وزارة الصحة طبيباً لمعرفة ما أن كانت الأدوية التى تأخذها وأسرتها صحيحة أم غير ذلك.

ولفتت "هناء عبد الحليم"، إلى أنها تتمنى من وزارة الصحة عندما تأخذ المنزل أن تبقى على محل تجارى لسيدة تعول أبنائها وأن أخذته منها عليها أن توفر لها محل بديل.

وأشارت "هناء عبد الحليم"، إلى أنها صممت المنزل منذ البداية على أساس تحويل نصفه إلى مستشفى أو جمعية أهلية، ولكن مع جائحة كورونا وجدت يتحول لمقر عزل للمصابين من أجل التخفيف عنهم.