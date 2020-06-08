اللجنة النقابية لمحامي الوراق تعلن إجراء تحاليل كورونا مجانا

اتخذت اللجنة النقابية لمحامي الوراق، إجراءات تيسيرية للمحامين في ظل انتشار جائحة كورونا، وما شهدته البلاد في الفترة الأخيرة من ارتفاع مؤشر الإصابات، حفاظا على سلامة المحامين.

وأعلنت نقابة محامي شمال الجيزة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما نشره أمين عام الفرعية وعضو الوراق، أحمد سعيد عامر، من إجراءات تيسيرية للمحامين بالتنسيق والاتفاق مع اللجنة النقابية لمحامي الوراق ومقررها أحمد جمعة، وعضو لجنة المرأة جيهان رفعت، وكانت الإجراءات كالتالي:

أولاً: لحاملي البطاقة العلاجية من محامي الوراق، في حاله اشتباه إصابة أحدهما ـ لا قدر الله ـ بوباء كورونا، تتحمل اللجنة النقابية تكاليف مجموعة التحاليل الستة والأشعة المقطعية على الصدر المبدئية لفيروس كورونا فقط.

ثانيا: الذين لا يحملوا بطاقة علاجية في حالة اشتباه إصابة أحدهما ـ لا قدر الله ـ تتحمل اللجنة النقابية ٥٠% من تكاليف مجموعة التحاليل الستة، والأشعة المقطعية على الصدر المبدئية لفيروس كورونا فقط.

ثالثا: يتم تسليم كل محام زجاجة واحدة هاند جيل كحول ٢٥٠ ملى جرام (ربع لتر) مجانا

رابعا: يتم التواصل مع أحمد جمعة مقرر اللجنة، والأعضاء؛ طاهر والالأعضاءوال ثببطاهر إسماعيل، محمد فواد سالمان، محمد دبور، وعضو لجنة المرأة جيهان رفعت.

خامسا: الدعم خاص بالمحامي والمحامية فقط.