وفاة ممرضة إثر إصابتها بفيروس كورونا في الشرقية

توفيت ممرضة بمستشفى ههيا المركزي إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونعت مديرية الصحة بالشرقية الممرضة، خلال بيان لها جاء فيه: "يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، ببالغ الحزن والأسى لفقدنا أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة منى علي أحمد محمد، ممرضة بمستشفى ههيا المركزي، والذي وافتها المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "نحتسبها عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".