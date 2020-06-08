فض فرحين وغلق مقهى وتشميع 14 محلا بقرى طوخ خالفوا قرار الحظر

شن مجلس مدينة طوخ حملات مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية بغلق المحال التجارية والحرفية تنفيذا للاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

اسفرت الحملة التي قادها سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ فض فرحين وغلق مقهى وتشميع ١٤ محلآ تجاريآ خالفوا قرار حظر التجول وفتحوا ابوابهم بعد ساعات الحظر.

وأشار عمر بأن الحملات مستمرة على مدار اليوم والليلة لتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وأضاف عمر أن الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ فى حملات مستمرة على مدار اليوم والليلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا وبتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.