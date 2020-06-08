إرجاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بجنوب سيناء حتى زوال جائحة كورونا

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إرجاء كافة إجازات الأطباء وأطقم التمريض لحين زوال جائحة " كورونا"، وجار مكافحة انتشار المرض والسيطرة علية داخل المحافظة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم أن لجان المتابعة التي جرى تشكيلها تحت مسمى "خلية أزمة " للمتابعة الميدانية للمستشفيات، أكدت تواجد الأطقم الطبية والتمريض داخل المستشفيات على مدار 24 ساعة خلال شيفتات، واستعدادهم الكامل لعلاج المرضى، ومتابعة مصابي فيروس كورونا، وأيضًا توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية، مع مخزون احتياطي منها بالمخازن.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تدير أزمة جائحة "كورونا" من خلال برنامج وقائي وآخر علاجي للمصابين، مع استمرار المتابعة الميدانية للجان "خلية أزمة " لمتابعة مرضى فيروس كورونا بكافة مدن المحافظة برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام ومستشاري المحافظ ورؤساء المدن .