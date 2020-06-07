محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، بجولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التنفيذ بالمدرسة المصرية اليابانية بحي النور، وتفقد ميدان السلام، وميدان الصداقة، بعد زراعتهم بالنباتات الحولية، والزهور الملونة بأسلوب هندسي أعطى للمكان طابع جمالي.

كما تفقد فرع جامعة الملك سلمان، والذي اوشك على الانتهاء من كافة اعمال مرافقها على الانتهاء، وتفقد المحور المرورى الرابط بين الطريق الأوسط وطريق السلام، والمؤدى إلى طريق نبق السياحي وطريق دهب.

وقال محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تزويد الطريق بعدد 4 مطبات صناعية، للتقليل من السرعة، جرى تطوير الطريق المحيط بفرع جامعة الملك سلمان بطول كيلو، وعرض 8 متر، واقامة مشاية للدراجات بطول كيلو وعرض 4 متر لخدمة الجامعة أيضًا.

كما جرى تطوير الطريق الخلفي الرابط بين حي النور والسوق التجاري القديم بطول 700متر، وتزويده بالإضاءة، ومن المقرر افتتاحه خلال الشهر الجاري.

وأكد المحافظ أن نسبة التنفيذ بالمدرسة المصرية اليابانية تخطت 90%، ومن المقرر افتتاحها 30 يونيو الجاري، وتضم كافة المراحل الدراسية.

وأعلن المحافظ أن كافة المشروعات الجاري العمل بها على أرض المحافظة لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية، لمكافحة فيروس كورونا، وأن العمل يجرى في كافة المشروعات على قدم وساق مع الحرص على ارتداء الكمامات والتباعد واستخدام المطهرات لحماية العاملين بها .