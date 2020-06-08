الثانوية العامة في ظل كورونا.. من شائعات الإلغاء إلى موعد الامتحانات

بعد أسابيع من التساؤلات بشأن مصير طلاب الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام، حضره أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021.

وزير التعليم ينفي إلغاء الامتحانات

وقال الدكتور طارق شوقي، إنّ الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، بينها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

منذ أبريل الماضي، وبعد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، أثيرت العديد من المعلومات بشأن مصير طلاب الثانوية العامة، وسط أقاويل بإلغائها واستبدالها باختبارات قدرات، وهو ما نفاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في رسالة صوتية على "ساوند كلاود"، لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ودرأ الشائعات وإنهاء البلبلة، ونشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوقي، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية في التعليم قبل الجامعي "الثانوية العامة والدبلومات الفنية"، وفي التعليم الجامعي "امتحانات السنوات النهائية".

تأجيل الامتحانات إلى 21 يونيو

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ 21 يونيو الحالي، علما بأنّه لا إلغاء للامتحانات.

أول دعوى قضائية وتحرك برلماني لوقف امتحانات الثانوية العامة

وعقب إعلان الوزير للموعد الجديد لامتحانات الثانوية العامة، أقام عصام علي السيد الطباخ المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم، مختصمًا فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم، يطالب فيها بوقف امتحانات الثانوية العامة.

وقال المحامي في الدعوي التي حملت رقم 42194 لسنة 74 ق، إنَّ "المطعون ضده الثاني -موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020- وأنّ نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن هذا التاريخ يعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته.

وتقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة حفاظا على حياة الطلاب وضمان عدم زيادة نسبة الإصابات الفترة الحالية.

ولفتت عبدالحليم، في اقتراحها، إلى أنّ وزير التعليم العالي أكد أنّ الدولة المصرية تعيش ذروة جديدة، واستمرار اتخاذ إجراءات بدء الامتحانات سيشكل كارثة حقيقية.

وبعدها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية.

تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل مشكلات الطلاب

وجرى تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيجري تأجيل الامتحان للطلاب للدور الثاني بالدرجة الفعلية وهو ما لا يحدث في الأحوال العادية حال وجود لجنة سير للامتحان في منطقة بها حجر صحي.

تعقيم اللجان وتباعد بين الطلاب

وأمس، عقد الدكتور طارق شوقي مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، لإعلان استعدادات الوزارة لبدء امتحانات الثانوية العامة في 21 من يونيو الحالي، أشار إلى أنّه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأكد الوزير أنّه سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدء الامتحانات، وتعقيم مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان).